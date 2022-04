Minister wil gesprek met OM over strafrichtlijn seksueel geweld

Minister Dilan Yeşilgöz (Justitie en Veiligheid) wil met de leiding van het Openbaar Ministerie in gesprek gaan over de richtlijnen die gelden voor de strafeisen in zedenzaken met minderjarige slachtoffers. Aanleiding daarvoor is de verontwaardiging die in de Tweede Kamer is ontstaan na een rapport van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC).