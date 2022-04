EU kocht sinds begin oorlog voor 35 miljard energie van Rusland

De Europese Unie heeft sinds het begin van de oorlog in Oekraïne 35 miljard euro uitgegeven aan energie afkomstig uit Rusland. Dat zei Josep Borrell, de vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken van het landenblok.

Volgens Borrell toont het cijfer aan hoe belangrijk het is dat de EU minder afhankelijk wordt van de invoer van Russische energie, zei hij woensdag in het Europees Parlement in Straatsburg.

Hij riep op nog meer werk te maken van de uitbreiding van hernieuwbare energie. De strijd tegen klimaatverandering gaat nu hand in hand met geopolitiek, benadrukte hij.