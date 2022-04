Hongarije betaalt Russisch gas met roebels als Poetin dat vraagt

Hongarije betaalt Rusland met roebels voor gas als de Russische president Vladimir Poetin dat wil. Premier Viktor Orban zei dat woensdag kort nadat hij Poetin had gesproken. De betaling in roebels is een heikele kwestie, omdat Hongarije daarmee sancties tegen Rusland zou schenden. Rusland wil dat er in roebels wordt betaald en niet in dollars, om de waarde van de roebel op te drijven.