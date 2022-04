Aleksandra nieuwe nummer 1 in Bestseller 60

Het boek Aleksandra van Lisa Weeda is de nieuwe nummer 1 in de Bestseller 60 van de Stichting CPNB. In het boek reconstrueert Weeda voor haar oma haar familiegeschiedenis, die terugvoert naar Oekraïne.

Het boek staat al een aantal weken in de lijst en is deze week gestegen van de tiende naar de eerste plaats. Er staan daarnaast nog twee titels in de lijst die over de Russische president Poetin gaan: We moeten het even over Poetin hebben van Mark Galeotti op plaats 40, en het boek De nieuwe tsaar van journalist Steven Lee Myers staat op de 54e plek.

De bestsellerlijst telt verder acht nieuwe titels, waarvan Een tijdloze liefde door Santa Montefiore de hoogst genoteerde is, op de tweede plek. Sywerts miljoenen van Jan-Hein Strop en Stefan Vermeulen, vorige week nog de lijstaanvoerder, belandt met een dertiende plaats buiten de top tien.

Boeken Top 10

(notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie: www.debestseller60.nl)

1. (10) Lisa Weeda - Aleksandra

2. (-) Santa Montefiore - Een tijdloze liefde

3. (3) Hanneke de Zoete - De Zoete Zusjes moppenboek

4. (4) Charlie Mackesy - De jongen, de mol, de vos en het paard

5. (-) Paul Verhaeghe - Intieme Vreemden

6. (5) Isabel Allende - Violeta

7. (9) Delia Owens - Daar waar de rivierkreeften zingen

8. (2) Frank Krake - De grootste bankoverval aller tijden

9. (7) Jussi Adler-Olsen - Natriumchloride

10. (-) Susan Smit - De wijsheid van de heks