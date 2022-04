VN-landen stemmen over schorsing Rusland uit Mensenrechtenraad

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties buigt zich donderdag over de vraag of Rusland moet worden geschorst als lid van van VN-Mensenrechtenraad. De stemming is een reactie op de Russische invasie in Oekraïne.

De 193 lidstaten zullen om 16.00 uur Nederlandse tijd bepalen of Rusland geschorst wordt of niet. Voor de schorsing is een tweederdemeerderheid nodig.

De Mensenrechtenraad bestaat uit vertegenwoordigers van in totaal 47 staten. Zij houden zich bezig met de bevordering en bescherming van alle mensenrechten over de hele wereld. De raad komt meerdere keren per jaar bijeen in het Zwitserse Genève.

Het VN-orgaan ging begin maart akkoord met een resolutie die opriep tot de snelle terugtrekking van Russische troepen en door Rusland gesteunde gewapende groepen uit Oekraïne. Alleen Rusland en Eritrea keerden zich tegen deze resolutie. Dertien landen, waaronder China, brachten geen stem uit.