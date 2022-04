Stadsbestuur Kiev: 89 mensen omgekomen sinds begin oorlog

Daarnaast zijn bijna vierhonderd mensen gewond geraakt. Het stadsbestuur laat ook weten dat 167 woongebouwen zijn beschadigd door Russische aanvallen. De cijfers zijn niet onafhankelijk geverifieerd. De Verenigde Naties hebben tot dusver ongeveer 1500 sterfgevallen in Oekraïne bevestigd.

Steeds meer Russische troepen trekken weg uit het noorden van Oekraïne, volgens de Oekraïense autoriteiten is dat in voorbereiding op een nieuw offensief in de oostelijke regio’s Donetsk en Loehansk. ‘Het is veiliger geworden in Kiev, maar de dreiging van luchtaanvallen blijft’, waarschuwt het stadsbestuur.