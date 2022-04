Broze regeringscoalitie Israël is meerderheid kwijt

De wankele en bonte Israëlische regeringscoalitie van premier Naftali Bennett is haar meerderheid in het parlement kwijt. Een partijlid van Bennett, Idit Silman, heeft haar steun aan partij en regering opgezegd. Bennett blijft nu achter met 60 van de 120 parlementszetels.

Het is volgens Israëlische media nog een wonder dat de regering van radicaal rechtse nationalisten, centrumpartijen, linkse partijen en Arabieren het bijna tien maanden heeft uitgehouden zonder slaande ruzie te krijgen. Het verlies van de meerderheid betekent voor Bennett niet onmiddellijk dat hij niet verder kan regeren. Maar mogelijk komen er toch weer relatief snel verkiezingen. De kans dat de oppositie onder leiding van ex-premier Benjamin Netanyahu nu een meerderheid kan vormen wordt uiterst klein geacht.

De versplinterde Israëlische politiek is goed voor veel regeringscrises en de Israëli’s gingen daarom sinds april 2019 al vier keer naar de stembus om een nieuw parlement te kiezen. Na de laatste stembusgang vorig jaar kwam de bonte coalitie met een meerderheid van één zetel tot stand. Daarbij werd afgesproken dat Bennett de eerste twee jaar premier zou zijn en de huidige minister van Financiën Yair Lapid de laatste twee jaar.

Dat Silman de regering de rug toekeerde was geen totale verrassing. De jonge politica komt uit een ultraorthodoxe religieuze nationalistische gemeenschap die vaak blijk gaf van de afschuw over haar steun in het parlement aan ‘een anti-joodse regering’. Ook haar man Shmulik zou het zo erg hebben gevonden, dat hij Netanyahu zou hebben gevraagd of zijn vrouw geen ministerspost kon krijgen in een nieuwe regering Netanyahu als ze naar het kamp van Netanyahu overstapte.