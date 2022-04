Kopstuk Raad van Europa praat met voorzitter Oekraïens parlement

De Raad van Europa is een internationale mensenrechtenorganisatie waarbij 46 Europese landen zijn aangesloten. In de Parlementaire Assemblee zitten 324 parlementariërs die afkomstig zijn uit de nationale parlementen van de lidstaten. De assemblee stelt rapporten op over onder meer discriminatie, mensenrechten en de rechtsstaat in de aangesloten landen.

‘Een constructieve ontmoeting met de voorzitter van de Vertsjovna Rada Ruslan Stefantsjoek in Lviv’, schrijft Kox op Twitter. ‘We hebben de rol van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa besproken in het aankaarten van de consequenties die de Russische agressie en oorlogsmisdaden in Oekraïne hebben.’

Kox was samen met andere leden van de assemblee naar Lviv gegaan, onder wie de secretaris-generaal Marija Pejcinovic Buric.