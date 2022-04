Rusland betaalt volgens ministerie dollarlening terug in roebels

Rusland zegt noodgedwongen schuldeisers in roebels te hebben betaald terwijl hun leningen aan de overheid in dollars waren opgesteld. Volgens het Russische ministerie van Financiën weigerde een buitenlandse bank een betaling van 649,2 miljoen dollar te verwerken. Het gaat om de afbetaling van een obligatie die deze maand afloopt en een rentebetaling op een lening die tot 2042 loopt.

Het ministerie van Financiën zegt niet welke bank weigerde de betaalopdracht te verwerken. Door die blokkade moest Rusland gebruikmaken van binnenlandse financiële instellingen om aan zijn verplichtingen te voldoen, beargumenteert het ministerie.

Financiële markten houden steeds meer rekening met een faillissement van Rusland nu de Verenigde Staten hun financiële sancties tegen het Kremlin wegens het aanhoudende oorlogsgeweld in Oekraïne aanscherpen. De Amerikanen blokkeren sinds deze week iedere afbetaling van schulden door de Russische overheid met dollars die bij financiële instellingen in de VS worden aangehouden.

Doel is om de financiën van Rusland verder te verzwakken. Het Kremlin moet hierdoor mogelijk de buitenlandse tegoeden aanbreken die in eigen land beschikbaar zijn. Bij een eerdere sanctieronde bevroren westerse landen al de buitenlandse bezittingen van de Russische centrale bank.

Het Russische ministerie van Financiën vindt dat het met de betaling in roebels aan alle verplichtingen heeft voldaan. Maar kredietbeoordelaars zijn het daar mogelijk niet mee eens. Zo waarschuwde Fitch Ratings vorige maand dat Rusland een wanbetaler zou zijn als de regering dollarleningen in een andere valuta zou terugbetalen.