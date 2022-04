Ongeveer 200 asielzoekers opgevangen in Kamp Zeist

Op het terrein van Kamp Zeist komt noodopvang voor asielzoekers die plaats biedt aan ongeveer tweehonderd mensen. De tijdelijke locatie gaat waarschijnlijk eind april open. De opvang in Zeist moet helpen om de drukte in het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten.

Er waren al plannen om in september of oktober een asielzoekerscentrum in Kamp Zeist te openen, waar dan vierhonderd mensen terecht zouden kunnen. Er worden nu dus al eerder mensen opgevangen.

Burgemeester Koos Janssen van Zeist laat woensdag weten: ‘De humanitaire nood is ongekend hoog. We voelen de urgentie en werken graag mee aan oplossingen. En dat doen we in goed overleg. We weten uit ervaring dat er in Zeist en Soest een grote bereidwilligheid is in de samenleving bij de opvang van vluchtelingen.’

Regio Noord-Holland

Ook de regio Noord-Holland Noord neemt asielzoekers over vanwege de drukte in Ter Apel. In de gemeenten Schagen, Hoorn en Koggenland kunnen ongeveer tachtig mensen terecht. Zij worden onder meer in een zorgboerderij en een hotel opgevangen.

Volgens de woordvoerder van de Veiligheidsregio Groningen brengt de opvang van asielzoekers in Kamp Zeist en de Noord-Hollandse gemeenten enige verlichting in Ter Apel. Maar het blijft krap, stelt hij. Asielzoekers die in Nederland aankomen, moeten eerst naar Ter Apel voor hun registratie. Normaal gesproken stromen ze binnen een paar dagen door naar een opvangcentrum, maar die opvangcentra zitten ook overvol. Hulporganisaties sloegen onlangs alarm over het tekort aan opvangplekken voor vluchtelingen uit andere landen dan Oekraïne.

Sluitingen

De veiligheidsregio houdt de vinger aan de pols bij de situatie in Ter Apel, ook al omdat de komende weken locaties voor noodopvang sluiten. Bijvoorbeeld die in het Groningse Zoutkamp waar zo’n 450 Afghaanse evacués verblijven die hun land verlieten toen de Taliban daar in augustus de macht overnamen. Ook werden in Zoutkamp tijdelijk asielzoekers uit Ter Apel opgevangen.

De opvang in Zoutkamp was aanvankelijk voor een maand, maar werd meerdere keren verlengd. Defensie heeft de Willem Lodewijk van Nassaukazerne nu zelf nodig.