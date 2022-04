Grieken staken om hoge prijzen en lage lonen

Griekse vakbonden organiseren woensdag een nationale staking uit protest tegen de lage lonen en de sterk gestegen prijzen. De twee grootste vakbonden van het land, die 2,5 miljoen werknemers uit zowel de publieke als de private sector vertegenwoordigen, willen dat de stakingsdag eindigt met een grote demonstratie in Athene.

Door de grote staking blijven onder meer veerboten aan de kade, waardoor Griekse eilanden van het vasteland zijn afgesneden. Ook het treinverkeer en het openbaar vervoer in steden ligt grotendeels stil. Ambtenaren hebben zich aangesloten bij de 24 uursstaking waardoor overheidskantoren woensdag gesloten blijven. De luchtverkeersleiding doet niet mee aan de stakingen.

Griekenland kwam in 2018 uit een diepe economische crisis die tien jaar had geduurd. Twee jaar later werd het land door de coronapandemie, die reizen en dus ook het toerisme hinderde, opnieuw zwaar getroffen. Net nu er weer wat verbetering gloort, gaan de prijzen sterk omhoog.

Sinds de oorlog in Oekraïne is de inflatie ook in Griekenland sterk gestegen. De Griekse premier Kyriakos Mitsotakis heeft al lastenverlichting ter waarde van 1,1 miljard euro aangekondigd voor lage inkomens.