Griekenland zet twaalf Russische diplomaten uit

Griekenland is een van de vele landen die de afgelopen dagen Russische diplomaten tot ongewenst persoon heeft verklaard. In Europa werden maandag en dinsdag de accreditaties van in totaal ongeveer 250 diplomaten ingetrokken.

De stap van Athene is opvallend, omdat Griekenland en Rusland traditioneel een goede band hebben. Door de oorlog in Oekraïne is daar verandering ingekomen. Vooral de verwoesting van de Zuid-Oekraïense stad Marioepol, waar veel Grieken woonden, heeft de relatie bekoeld.