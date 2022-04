Vliegbasis Leeuwarden in 2023 maandenlang dicht voor renovatie

De vliegbasis van de luchtmacht in Leeuwarden gaat volgend jaar zo’n vijf maanden dicht voor ‘urgente en onvermijdelijke’ renovatie, meldt staatssecretaris van Defensie Christophe van der Maat. Tijdens de renovatie gebruikt Defensie andere vliegvelden, waardoor elders ‘vliegbewegingen en ander geluid’ hoorbaar zullen zijn.

Het asfaltdeel van de hoofdbaan en de secundaire baan moeten vervangen worden, evenals de vliegverlichtingsinstallatie. De verlichtingsinstallatie ‘heeft het einde van de technische levensduur bereikt’, meldt de bewindsman aan de Kamer. Er komt een led-installatie voor in de plaats, die langer meegaat en minder energie verbruikt.

Voor het hele project is tussen de 25 en 100 miljoen euro gereserveerd. Hier zit een risicoreservering in, benadrukt Van der Maat. Hij vreest namelijk dat het mogelijk lastig is een gespecialiseerde aannemer te vinden, omdat er weinig bedrijven zijn die dit specifieke werk kunnen doen.

Van der Maat laat onderzoeken welke vliegvelden als alternatief kunnen worden gebruikt binnen de regels hierover.