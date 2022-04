Moskou stelt veel rechtszaken in vooruitzicht over inbeslagnames

De voorzitter van de Russische veiligheidsraad, Dmitri Medvedev, heeft talrijke rechtszaken in het vooruitzicht gesteld tegen inbeslagnames van Russische goederen in het kader van de sancties tegen zijn land. Rusland zal die aanvechten in de rechtbanken in de VS en in Europa en ook bij internationale juridische instellingen. Medvedev was van 2008 tot 2012 president van Rusland als een soort ‘tussenpaus’ tussen twee regeerperiodes van het huidige staatshoofd president Vladimir Poetin.