Gouverneur Loehansk roept alle burgers op te vluchten

De Russische militairen die het land zijn binnengevallen zijn volgens de Oekraïense autoriteiten aan het hergroeperen en zich aan het voorbereiden op een nieuw offensief in de Donbas. Dit gebied omvat Loehansk en Donetsk, de twee regio’s waar pro-Russische separatisten sinds 2014 vechten tegen het regeringsleger.

‘We zullen iedereen weghalen als de Russen ons toestaan naar de verzamelplekken voor evacuatie te gaan. Omdat, zoals je kunt zien, ze niet altijd een staakt-het-vuren in acht nemen’, aldus gouverneur Sergej Gaidai op Telegram. Hij roept inwoners op gebruik te maken van de mogelijkheid om Loehansk met bussen en treinen te verlaten.

Gaidai zei afzonderlijk in een videotoespraak dat Russische troepen er niet in zijn geslaagd de Oekraïense verdediging in zijn regio te doorbreken, maar wel ‘alles op hun pad’ vernietigen en ‘voor niets zouden stoppen’. Separatisten claimden eind maart dat ze de controle hadden over bijna heel Loehansk. Voor het uitbreken van de oorlog hadden ze ongeveer een derde van de regio in handen.