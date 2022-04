Premier Rutte naar Italië voor overleg met premier Draghi

Zo zal worden gesproken over eventuele nieuwe sancties tegen Rusland, na aanhoudende berichten over Russische oorlogsmisdaden in Oekraïne, zoals in de plaats Boetsja. Ook energie, de Europese economie en het Europese Stabiliteits- en Groeipact staan op de agenda.

Rutte en Draghi ontmoeten elkaar op het Chigi Paleis in Rome.