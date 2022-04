Duitse fabrieksorders dalen door oorlog in Oekraïne

De bestellingen bij Duitse fabrieken zijn in februari voor het eerst in vier maanden gedaald in aanloop naar de Russische invasie van Oekraïne. Aangezien de Russen op 24 februari het buurland binnenvielen beloven de cijfers weinig goeds voor de grootste economie van de eurozone, die juist leek te herstellen van de laatste golf van de coronapandemie.