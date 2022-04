IKEA steekt honderden miljoenen euro’s in nieuwe zonneparken

Ingka Investments, een aan woonwarenhuis IKEA verbonden investeringspartij, heeft negen zonneparkprojecten in Duitsland en Spanje gekocht voor ongeveer 340 miljoen euro. Het gaat om zonneparken die door Enerparc worden ontwikkeld en straks voldoende energie kunnen opwekken om alle IKEA-winkels en -magazijnen in de twee landen te voorzien van stroom. IKEA zou daardoor ook CO2-neutraal worden in Duitsland en Spanje.

De keten heeft eerder aangekondigd dat het in 2025 al zijn gebouwen in de wereld wil laten draaien op 100 procent hernieuwbare elektriciteit. Daarom is IKEA in meerdere landen bezig met vergroeningsprojecten. Vorig jaar werden bij het IKEA-filiaal in Amersfoort bijvoorbeeld zonnepanelen geplaatst op de zijkant van de winkel. Volgens het Zweedse concern ging het om de eerste IKEA-vestiging ter wereld waar de panelen op deze manier werden bevestigd.