Amerikaanse boeren telen meer zonnebloemen door oorlog Oekraïne

Amerikaanse boeren telen dit jaar meer zonnebloemen nu de oorlog in Oekraïne de levering van zonnebloemolie uit dat land belemmert. Door de schaarste kunnen de boeren in de Verenigde Staten veel hogere prijzen vragen voor hun oogst en dat maakt het interessant om grotere lappen grond vol met de gele bloemen te zetten.

Het Amerikaanse ministerie van Landbouw heeft al een voorlopige schatting gemaakt voor 10 procent meer gebruikt areaal dit seizoen. John Sandbakken, directeur van de National Sunflower Association, denkt dat meer dan 20 procent extra hectares met zonnebloemen beplant kan worden dan de regering voorspelt. De marktprijs voor zonnebloemen ligt namelijk al boven het oude record uit 2008. Ook zouden de omstandigheden voor de teelt gunstig zijn.

Zonnebloemolie wordt voor van alles en nog wat gebruikt, van chips en frituursnacks tot vogelvoer en shampoo. Zonnebloempitten zijn in sommige landen daarnaast een populaire snack. Vooral Spanje importeert veel zonnebloempitten. De meeste zonnebloemen die in de VS worden geteeld, worden normaal in eigen land verwerkt. Maar mogelijk is de Amerikaanse oogst straks ook elders erg gewild.

Oekraïne was voor Nederland vorig jaar verreweg de grootste leverancier van zonnebloemolie, heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) uitgezocht. Maar door de oorlog is de Oekraïense export fors teruggelopen. Zonnebloemolie kan vaak worden worden vervangen door sojaolie, raapzaadolie of palmolie. Maar deze zijn niet altijd goed of goedkoop beschikbaar.