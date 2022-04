VS bieden extra defensieve steun aan Oekraïne en Taiwan

De Verenigde Staten zullen Oekraïne nog eens 100 miljoen dollar (ongeveer 92 miljoen euro) aan ‘veiligheidshulp’ verlenen, zei minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken dinsdag. De Oekraïners zullen onder meer beschikking krijgen over extra anti-pantsersystemen.

Vrijdag kondigde het Amerikaanse ministerie van Defensie al aan nog eens 300 miljoen dollar uit te trekken voor extra militaire steun aan Oekraïne. Dat geld zal worden besteed aan onder meer lasergestuurde raketsystemen, drones, pantservoertuigen, machinegeweren en satellietdiensten. De dinsdag aangekondigde 100 miljoen dollar komt hier nog eens bovenop.

In totaal heeft de regering van president Joe Biden meer dan 2,4 miljard dollar beschikbaar gesteld voor versterking van de Oekraïense strijdkrachten. Het merendeel van dat geld, ruim 1,7 miljard dollar, is toegezegd sinds de Russische inval in Oekraïne, die op 24 februari begon.

Ook gaan de VS extra militaire steun verlenen aan Taiwan, meldde het ministerie van Defensie dinsdag. Dat zal niet gebeuren in de vorm van een gift zoals aan Oekraïne, maar door de verkoop van een pakket bestaande uit training, planning, fielding, inzet, operatie, onderhoud en instandhouding van het Taiwanese luchtverdedigingssysteem (’Patriot Air Defense System’). Met de verkoop is zo’n 95 miljoen dollar gemoeid.