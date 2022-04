Naast Oekraïne wijdt NAVO zich aan strategie voor de toekomst

De NAVO-ministers van Buitenlandse Zaken, inclusief minister Wopke Hoekstra, komen woensdag en donderdag in Brussel samen om over de oorlog in Oekraïne te overleggen. De bijeenkomst stond al gepland, om de NAVO-top in juni in Madrid voor te bereiden. Dat zal ook gebeuren, tijdens een werkdiner woensdagavond. Donderdag worden twee sessies aan Oekraïne gewijd. Door de mogelijke oorlogsmisdaden door Russische troepen is de situatie nog zorgwekkender geworden, stellen ingewijden.

Tijdens het werkdiner discussiëren de ministers over het zogeheten Strategische Concept, dat als een sleuteldocument door het militaire bondgenootschap wordt beschouwd. Het bevestigt de waarden en doelen van de NAVO en is sinds de Koude Oorlog in de vorige eeuw ongeveer elke tien jaar aangepast aan de veiligheidssituatie in de wereld. Door de Russische agressie krijgt de vraag hoe de NAVO moet omgaan met Rusland nu en in de toekomst extra urgentie. In Madrid moet het nieuwe Strategische Concept worden aangenomen.

Donderdagmorgen schuift een tiental collega’s uit niet-NAVO-landen bij het Oekraïne-overleg aan, zoals de ministers uit Zweden, Finland, Georgië, Australië en Japan. En ook de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmitro Koeleba, waarschijnlijk per video. Onder meer over de positie van China wordt dan volgens diplomatieke bronnen gesproken. In de middag praten de dertig NAVO-landen onder meer over de steun die zij Oekraïne kunnen bieden.