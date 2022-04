CBS: onze zonnebloemolie kwam in 2021 bijna altijd uit Oekraïne

In totaal werd vorig jaar voor ruim 2 miljard euro aan goederen ingevoerd uit Oekraïne. Landbouwproducten waren met 1,8 miljard euro veruit het belangrijkst. De invoerwaarde van alleen zonnebloemolie en maïs bedroeg al ruim 1 miljard euro. Ruim 40 procent van onze geïmporteerde maïs komt uit Oekraïne.

Nederland is de grootste importeur van zonnebloemolie in de Europese Unie. Ons land is voor Oekraïne een belangrijke afzetmarkt, want 84 procent van onze geïmporteerde zonnebloemolie komt ervandaan. Het grootste deel hiervan komt uiteindelijk weer in het buitenland terecht omdat het wordt doorgevoerd of wordt verwerkt in een exportproduct. ‘Slechts 15 procent blijft achter in Nederland, vooral na verdere verwerking’, stelt het CBS in een toelichting.

Zonnebloemolie wordt verwerkt in onder meer chips, koekjes en sauzen. In veel van zulke producten worden als gevolg van de schaarste inmiddels vervangende oliën gebruikt. Dat kan tot gevolg hebben dat het etiket of de ingrediëntendeclaratie op dit moment niet overeenkomt met de samenstelling van het product. Zonnebloemolie kan worden vervangen door sojaolie, raapzaadolie of palmolie. ‘Maar deze zijn niet altijd goed of goedkoop beschikbaar’, aldus het CBS.