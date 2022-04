Strijd om Oekraïense havenstad Marioepol spitst zich toe

Het Russische leger zei erin geslaagd te zijn een evacuatie van Oekraïense officieren uit de belegerde stad te voorkomen. De Russen zouden twee helikopters hebben neergehaald waarmee de commandanten hadden moeten worden geëvacueerd. Het ministerie van Defensie in Moskou sprak over leiders van het nationalistische Azovbataljon.

Moskou had eerder voorgesteld dat Oekraïense strijders hun wapens zouden neerleggen en de stad zouden verlaten ‘via een afgesproken route’ naar grondgebied onder controle van Kiev. Het Oekraïense leger zou het voorstel hebben genegeerd. ‘Omdat de Oekraïense regering in Kiev niet geïnteresseerd is in het redden van de levens van zijn soldaten, zal Marioepol worden bevrijd van nationalisten’, aldus het defensieministerie.

De Azovmilitie hielp in 2014 bij het verdrijven van pro-Russische rebellen uit Marioepol, in het jaar dat de Russen het schiereiland Krim annexeerden. Ook splitsten zich toen twee pro-Russische regio’s af. Marioepol ligt tussen deze gebieden en de Krim.