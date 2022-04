Beurzen in New York lager na rentevrees, Twitter wint opnieuw

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met verliezen gesloten. Opmerkingen van een Fed-kopstuk over het Amerikaanse rentebeleid maakten beleggers op de aandelenmarkten voorzichtiger. Twitter steeg een dag na een gigantische koerssprong verder na het nieuws dat Elon Musk deel gaat uitmaken van het bestuur. Verder hielden beleggers nieuws over extra sancties tegen Rusland in de gaten.