Staatsbanket begint met minuut stilte voor slachtoffers Oekraïne

Het staatsbanket in het Koninklijk Paleis Amsterdam is dinsdagavond begonnen met een minuut stilte. Tijdens deze minuut stonden koning Willem-Alexander, koningin Máxima, de Indiase president Ram Nath Kovind, zijn vrouw Savita Kovind en alle genodigden stil bij de situatie in Oekraïne. Ook prinses Beatrix is aanwezig.

‘Nu zich dicht bij ons land - in Oekraïne - een ongekende nachtmerrie afspeelt, is het cruciaal dat wij de contacten met onze partners in de wereld sterk houden’, begon Willem-Alexander zijn speech voorafgaand aan het diner. ‘India is een zeer relevante partner voor Nederland. De dialoog met India is van grote betekenis, juist nu.’

President Kovind en zijn vrouw begonnen maandag aan een driedaags bezoek aan Nederland, onder meer om stil te staan bij 75 jaar diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en India. Maandag ontmoetten de Kovinds de minister van Buitenlandse Zaken, Wopke Hoekstra, in de Keukenhof. Na de officiële ontvangst op dinsdag plaatste de president een krans bij het Nationaal Monument op de Dam. Woensdag gaat de Indiase president onder meer langs bij de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer en premier Mark Rutte.