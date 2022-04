Kamer teleurgesteld over briefing mondkapjesdeal

De Tweede Kamer is teleurgesteld over de technische briefing die Deloitte heeft gegeven over de omstreden mondkapjesdeal. De onderzoekers hebben geen enkel tipje van de sluier opgelicht over de inhoudelijke bevindingen van het onderzoek. De Kamer wil feitelijke informatie om donderdag het debat over de deal te kunnen voeren, maar is van een koude kermis thuisgekomen.

Zo is het nog steeds niet duidelijk wat de bemoeienis van minister Hugo de Jonge is geweest bij de deal die het ministerie van Volksgezondheid sloot met Sywert van Lienden. De Jonge was in die tijd minister van VWS, maar niet verantwoordelijk voor de inkoop van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals mondkapjes.

Ook de vraag of de privémails van De Jonge bij het onderzoek zijn en/of worden betrokken, wilden de onderzoekers niet beantwoorden. Heeft VWS obstructie gepleegd bij de dataverzameling door Deloitte? Hoeveel onrechtmatigheden zijn er tot nu aangetroffen? Op al deze prangende vragen van Kamerleden kwam geen antwoord. Zo lang het onderzoek loopt, worden geen tussentijdse bevindingen openbaargemaakt en ook niet gedeeld met opdrachtgever VWS, benadrukten de onderzoekers keer op keer.

Data

De Kamer is teleurgesteld over de informatie die ze van Deloitte heeft gekregen. Die ging alleen over de enorme hoeveelheden data die de onderzoekers, op vrijwillige basis van de betrokkenen hebben ingezien en geanalyseerd, en nog steeds aan het bekijken zijn. Die vrijwilligheid zint een deel van de Kamer niet. Het vermoeden bestaat dat belastende informatie is weggemoffeld.

'We voelen allemaal ongemak", stelde GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld. "We willen donderdag een debat voeren op basis van feiten. Het kabinet wilde die niet geven en verwees naar deze technische briefing. Als Tweede Kamer hebben we na vandaag nog steeds de gevraagde feiten niet." Dat ongemak en ook de onvrede werden breed gedeeld. Voor het debat van donderdag "hebben we er helemaal niets aan", stelde bijvoorbeeld ook Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging.