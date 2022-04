Britse minister: 350 miljard uit oorlogskas Poetin bevroren

Volgens Truss hebben de Britse acties ervoor gezorgd dat de regering van president Vladimir Poetin geen toegang heeft tot ‘ruim 60 procent van de buitenlandse reserves van 604 miljard dollar’. Tegelijkertijd vindt ze dat het Verenigd Koninkrijk en bondgenoten meer kunnen doen om de Russische regering te straffen voor de inval in Oekraïne.

Zo zouden Russische schepen niet langer welkom moeten zijn in westerse havens, een idee dat Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen ook al opperde. Ook moet er een ‘duidelijk tijdschema komen om de import van Russische olie, kolen en gas te beëindigen’.

Truss gaf aan geschokt te zijn over beelden uit Boetsja, waar na de verdrijving van Russische troepen duidelijk werd dat veel burgers waren geëxecuteerd. ‘Dit zijn weerzinwekkende daden waarvan we dachten dat we ze in de twintigste eeuw hadden achtergelaten.’