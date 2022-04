Hoogleraar: invoerverbod Russische kolen makkelijk op te vangen

Als Brussel een invoerverbod voor Russische kolen instelt is dat waarschijnlijk makkelijk op te vangen voor Nederland. Rusland is weliswaar een belangrijke leverancier van kolen maar kolen kunnen ook relatief eenvoudig ergens anders vandaan gehaald worden, zegt hoogleraar energie-economie Machiel Mulder van de Rijksuniversiteit Groningen.

De Europese Commissie heeft in een voorstel voor een vijfde pakket van EU-sancties tegen Rusland onder meer een invoerverbod voor Russische kolen op het oog. En volgens voorzitter Ursula von der Leyen wordt nog nagedacht over een olie-invoerverbod.

Mulder geeft aan dat zeker niet lichtzinnig gedacht moet worden over dit soort maatregelen. Hierdoor zou de prijs van kolen en olie namelijk verder kunnen oplopen.

Aanpassingsproblemen

Wat betreft kolen voorziet hij afgezien van mogelijke aanpassingsproblemen in het begin, uiteindelijk toch weinig impact. Dat komt omdat kolen met schepen worden vervoerd. Op basis van criteria als prijs en transportafstand werden er de laatste jaren veel kolen uit Rusland gehaald. Maar Mulder benadrukt dat er nog veel meer landen zijn die kolen produceren, bijvoorbeeld de Verenigde Staten en Australië. Daar kunnen ze ook worden ingekocht.

Bij een ban op olie ligt de kwestie iets ingewikkelder. Mulder wijst erop dat de Rotterdamse haven erg belangrijk is voor de doorvoer van olie, die weer voor een belangrijk deel uit Rusland komt. Maar uiteindelijk is ook bij olie de situatie niet te vergelijken met die van gas. Mulder snapt naar eigen zeggen dat Brussel met een ban op Russische kolen wil beginnen, dan pas kijkt naar olie en over sancties op het gebied van gas liever nog niet wil praten. Grote olieconcerns, waaronder Shell, kozen er eerder overigens ook al voor om te stoppen met het inkopen van Russische olie.