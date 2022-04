Nog veel onduidelijk over nieuwe sancties voor haven Rotterdam

Voor het Havenbedrijf Rotterdam is nog onduidelijk wat de gevolgen zijn van een nieuw sanctiepakket van de Europese Unie. De Europese Commissie wil Russische schepen de toegang verbieden tot havens in de EU, kondigde voorzitter Ursula von der Leyen aan. Maar veel details over de sancties ontbreken nog.

Het Havenbedrijf Rotterdam meldt de mogelijke consequenties van nieuwe sancties tegen Rusland en Belarus wegens de oorlog in Oekraïne nog te bestuderen. Jaarlijks arriveren zo’n 1320 schepen uit Rusland in de Rotterdamse haven. Naar Rusland vertrekken er zo’n 1080 vanuit de grootste haven van de Europese Unie. Lang niet al die schepen zijn officieel Russisch. In 2021 kwamen er maandelijks gemiddeld dertien Russische schepen aan in Rotterdam.

Zo’n 8 procent van alle containers die via Rotterdam worden vervoerd hebben Rusland als bestemmings- of herkomstland. Bepaalde containerterminals weren overigens containers die naar Rusland gaan, uit angst voor verstoringen door sancties. Nederland importeert ook veel olie, kolen, staal, nikkel, aluminium en koper uit Rusland, waarvan een deel via de haven binnenkomt.