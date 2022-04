Spoorvakbond eist excuses van directie aan NS-personeel

Vakbond FNV Spoor eist van de NS-directie ‘publiekelijk excuses’ na de grote treinstoring van zondag. De vakbond zegt dat de NS de eigen medewerkers in de nasleep van de storing aan de schandpaal heeft genageld. De treinen hadden op een gegeven moment best weer kunnen gaan rijden.

In een open brief aan president-directeur Marjan Rintel stelt de vakbond woedend en verbijsterd te zijn. ‘De top van NS heeft de reizigers in de kou laten staan, maar niet enkel haar reizigers, ook haar medewerkers’, schrijft FNV Spoor. Het treinbedrijf legde uiteindelijk door de storing het hele treinverkeer voor de rest van de dag stil. Ook treinpersoneel tastte in het duister, meldt de bond. ‘Rijdend personeel dat uren en uren in het land gestrand vastzat en daar aan het lot werd overgelaten. Soms op plekken waar geen of smerige toiletten, geen kantine et cetera te vinden waren.’

Maandag al zeiden de spoorwegvakbonden dat er op een gegeven moment best treinen hadden kunnen rijden. Al het materieel was aanwezig, de veiligheid was niet in het geding want de veiligheidssystemen werkten, en het personeel had met een aangepaste dienstregeling kunnen rijden, stelt FNV Spoor. ‘Daar zijn we bekwaam genoeg voor, de NS moet dat vertrouwen in ons hebben’, zegt bestuurder Henri Janssen.

Niet veilig

NS zou hebben gecommuniceerd dat het niet veilig was om verder te rijden. ‘Want, zo stelde NS, het kan zijn dat een machinist dan een trein meeneemt die te lang is voor een bepaald perron. Hoe durft NS dit rond te bazuinen? Iedere machinist heeft wegbekendheid en weet ook zonder IT-ondersteuning of een trein voor een bepaald traject te lang is of niet.’

FNV Spoor stelt dat het personeel de hele dag zijn best heeft gedaan om de goede naam van NS in ere te houden en om de reizigers zo goed mogelijk te adviseren. ‘Want het personeel voelt zich NS’er maar we staan nu mooi te kijk omdat het bedrijf de dienstregeling helemaal had stilgelegd. En de medewerkers schamen zich voor het handelen van de NS-directie.’

Excuses

Behalve excuses eist de vakbond ook directe betrokkenheid bij een transparant onderzoek naar wat er zondag is gebeurd.

Een woordvoerder van de NS liet in een eerste reactie weten dat het bedrijf wacht op de uitkomsten van een onderzoek door een externe partij.