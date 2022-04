De Jonge: deze week gestopt met gebruik privémail

Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) is deze week gestopt zijn privémail te gebruiken voor werk als bewindsman, zegt hij desgevraagd tegen de pers. Hij is ermee gestopt ‘omdat ik er nog eens op gewezen ben dat het wordt ontraden’.

Hij geeft toe dat hij zijn privémail niet had moeten gebruiken. Dit wordt ‘om veiligheidsredenen ernstig ontraden’, zegt hij. De bewindsman wacht deze week een zwaar debat met een kritische Kamer over zijn rol in de zogenoemde ‘mondkapjesdeal’ met oud-CDA’er Sywert van Lienden.