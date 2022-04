Kamer vindt het verstandig dat De Jonge zelf naar Kamer komt

Partijen in de Tweede Kamer vinden het verstandig dat minister Hugo de Jonge donderdag deelneemt aan een debat over zijn betrokkenheid bij de omstreden mondkapjesdeal met Sywert van Lienden. De Kamer wil ook uitleg van de voormalig minister van Volksgezondheid over het gebruik van zijn privémailaccount tijdens de coronapandemie.

VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans vindt het "goed" dat De Jonge heeft laten weten in het debat tekst en uitleg te willen geven. De VVD-fractie heeft daar niet op aangedrongen, benadrukt Hermans. "Het is zijn eigen besluit." Hermans' partijgenoot Judith Tielen heeft er "geen bezwaar" tegen dat De Jonge aan het debat deelneemt.

De voltallige coalitie verwierp vorige week een verzoek van PvdA-Kamerlid Attje Kuiken om ook De Jonge aan het debat te laten deelnemen. VVD, D66, CDA en ChristenUnie namen toen genoegen met de aanwezigheid van minister Conny Helder voor Langdurige Zorg. De Jonge is in het huidige kabinet minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.

Heel verstandig

Kuiken vindt het "heel verstandig" dat De Jonge donderdag naar de Kamer komt. Hij heeft persoonlijke betrokkenheid bij de mondkapjesdeal gehad, ondanks zijn eerdere ontkenningen, aldus Kuiken. "Ik wil weten waarom, en welke bemoeienis hij heeft gehad." De twijfels over zijn integriteit en zijn betrouwbaarheid "kunnen niet in de lucht blijven hangen", vindt het Kamerlid. Afhankelijk van het debat en zijn antwoorden zal blijken of De Jonge het vertrouwen van de PvdA heeft weten terug te winnen.

Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging (BBB) is geneigd een eventuele motie van wantrouwen tegen de huidige minister van Volkshuisvesting te steunen. Ook zij vindt het meer dan terecht dat De Jonge zelf verantwoording in de Kamer aflegt, en hij niet minister Helder "voor de bus gooit".

Heel bijzonder

SGP-voorman Kees van der Staaij vindt het wel "staatsrechtelijk heel bijzonder" dat De Jonge nu naar de Kamer komt om het te hebben over een zaak die speelde toen hij nog actief was in zijn vorige functie. "Ik vind het wel een beetje een rommeltje worden op deze manier", aldus Van der Staaij, die zich afvraagt of de komst van De Jonge geen precedent schept. "Als we straks vragen hebben over stikstof, halen we dan Carola Schouten hierheen?", zei hij over de gewezen minister van Landbouw.

Het gebruik door De Jonge van zijn privémailaccount in de coronapandemie wordt door Kamerleden als onverstandig bestempeld. Voor de veiligheid van de informatie vindt Hermans het belangrijk dat bewindslieden de geldende regels volgen en dat zij voor hun werk alleen een zakelijk account gebruiken.