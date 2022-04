Honderden advertenties online op ‘marktplaats’ voor Oekraïners

Tientallen Nederlanders hebben gratis spullen aangeboden via een online marktplaats voor gevluchte Oekraïners. Via de website goods4ukraine.eu staan er inmiddels ongeveer vierhonderd advertenties online, waarin onder meer fietsen, kleding, babykleren en speelgoed worden aangeboden voor en gevraagd door vluchtelingen.

Ongeveer vijftig Oekraïners hebben al spullen afgehaald via deze speciale marktplaats. De organisatie ziet vooral vraag naar fietsen, koffers en kookgerei. Maar er zijn ook vluchtelingen die ‘een wandelmaatje’ zoeken, aldus een woordvoerster.

Aanleiding voor de marktplaats was een oproep op Instagram een paar weken terug, waarin iemand lego vroeg voor een gevlucht jongetje uit de Oekraïne. ‘Er liggen bij zoveel mensen spullen op zolder niets te doen, hoe mooi is het als je daarmee een ander in nood kunt helpen’, aldus de organisatie. ‘Wij kunnen als Nederlanders best iets missen en weggeven.’

Het aanbieden en vragen van de goederen gebeurt op basis van locatie, zodat de spullen makkelijk kunnen worden opgehaald. Iedereen met een mailadres kan zich aanmelden voor de website. De organisatie benadrukt wel dat er goed gemonitord wordt, bijvoorbeeld of er geen gekke spullen op de website worden aangeboden en of mensen daadwerkelijk vluchtelingen zijn. ‘Maar net zoals Marktplaats.nl draait de website grotendeels op basis van wederzijds vertrouwen’, aldus de woordvoerster.