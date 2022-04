NAVO-chef verwacht groot Russisch offensief om Donbas

NAVO-chef Jens Stoltenberg verwacht een verschuiving van de oorlog in Oekraïne naar het oosten en zuiden van het land. ‘Dit wordt een cruciale fase’, zei hij tijdens een persconferentie vooruitlopend op een bijeenkomst van de NAVO-ministers van Buitenlandse Zaken woensdag en donderdag. De westerse geallieerden zijn bereid het Oekraïense leger verder te steunen tegen de Russen met de levering van meer antitankwapens en luchtafweersystemen.

Ook zullen de NAVO-partners praten over de levering van meer munitie, medische goederen en wapens, aldus Stoltenberg. Het gaat volgens hem ‘enkele weken’ duren voor de Russische troepen, die zich rond hoofdstad Kiev terugtrekken, weer zullen zijn gegroepeerd. Daarna ‘zullen we een een groot nieuw offensief zien om de hele regio Donbas in te nemen en een landbrug te maken met de bezette Krim’, denkt de Noor.

Stoltenberg sprak van ‘ondraaglijke wreedheden die Europa in decennia niet meer heeft gezien’, doelend op de beelden van massagraven en gedode burgers in het stadje Boetsja. ‘Alle verantwoordelijken hiervoor moeten worden berecht.’