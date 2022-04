Weer minder nieuwe coronagevallen afgelopen etmaal

Het aantal besmettingen met het coronavirus in ons land blijft dalen. Tussen maandagochtend en dinsdagochtend registreerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 14.081 positieve uitslagen van coronatests, een halvering vergeleken met vorige week dinsdag.

In de afgelopen zeven dagen kreeg het RIVM bericht dat 129.188 mensen positief getest zijn. Gemiddeld komt het neer op 18.455 positieve tests per dag, het laagste niveau sinds begin dit jaar. Het gemiddelde daalt voor de 25e dag op rij.

Het RIVM meldt dinsdag 14 nieuwe sterfgevallen. Dat betekent niet dat deze mensen daadwerkelijk afgelopen etmaal zijn overleden, want het duurt soms even voor een overlijden door Covid-19 aan het RIVM is doorgegeven. Maandag registreerde het instituut 10 mensen die aan de gevolgen van een coronabesmetting zijn overleden.

In Amsterdam werden afgelopen etmaal verreweg de meeste nieuwe besmettingen geteld, namelijk 614. Rotterdam volgde met 461 positieve tests. Ook in Den Haag (399), Utrecht (343) en Nijmegen (200) kregen relatief veel mensen een positieve testuitslag.