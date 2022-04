Engel is blij met oordeel rechter maar heeft ook kritiek op OM

Willem Engel is blij dat hij weer op vrije voeten is, maar uitte ook kritiek op de actie van het Openbaar Ministerie om hem afgelopen zondag opnieuw aan te houden. Dat zei hij dinsdag bij de Rotterdamse rechtbank kort nadat de raadkamer van de rechtbank in Rotterdam had geoordeeld hem vrij te laten.

‘Het is fijn dat ik vrij ben en dat de rechter inzag dat die speciale voorwaarden om niet op social media te gaan veel te ruim waren. Dat kwam eigenlijk neer op een spreekverbod en dus een schending van de vrijheid van meningsuiting.’

Volgens Engel waren zijn aanhoudingen politiek gemotiveerd. ‘De eerste keer ben ik aangehouden bij het stembureau, de tweede keer op weg naar een demonstratie waar ik een toespraak zou geven over de liefde, maar dat mag kennelijk niet in Nederland. Je kan niet ontkennen dat daar een politieke zweem omheen hangt.’

Tekst en uitleg

Engel wil binnenkort verdere tekst en uitleg geven over de afgelopen weken. ‘Ik wil heel graag vertellen wat ik allemaal heb meegemaakt tijdens de arrestatie, het verblijf in de penitentiaire inrichting. Dat is nogal wat. Ik denk dat de rechtspositie van gevangenen nogal wordt onderschat, en dat ze soms onder omstandigheden moeten leven die niet volgens de wet zijn.’

De 45-jarige voorman van Viruswaarheid werd zondag opgepakt nadat enkele dagen eerder zijn voorarrest na twee weken onder voorwaarden was geschorst. Een van die voorwaarden was dat hij niet actief zou zijn op social media. Hij heeft die voorwaarde volgens het Openbaar Ministerie geschonden. De rechtbank oordeelde dat het socialmediaverbod van Engel te ruim geformuleerd is en dat hij daarmee in zijn staatkundige vrijheid is beperkt. Engel mag weer op social media.