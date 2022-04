Kremlin: ook dit jaar militaire parade op ‘heilige’ feestdag

De militaire parade op de Dag van de Overwinning in Rusland gaat ook dit jaar door ondanks de oorlog in Oekraïne. De dag waarop de overwinning op nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog wordt herdacht ‘was en blijft de heiligste feestdag voor alle Russen’, zei een Kremlin-woordvoerder volgens het Russische persbureau Interfax.

De Dag van de Overwinning wordt traditiegetrouw op 9 mei groots gevierd met militaire parades op verschillende plekken in Rusland. De grootste parade is elk jaar op het Rode Plein in Moskou. ‘We zullen het vieren zoals we het altijd vieren’, zei de woordvoerder.

Russische troepen vielen op 24 februari Oekraïne binnen, enkele dagen nadat Rusland de zelfverklaarde republieken van de pro-Russische separatisten in de oostelijke regio’s Donetsk en Loehansk als onafhankelijk had erkend. Russische en Oekraïense delegaties voeren vredesonderhandelingen. Hoewel zij wel vooruitgang boeken, lijkt een akkoord nog niet in zicht.