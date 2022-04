Brussel wil verbod Russische schepen in EU-havens en kolenban

In een vijfde pakket van EU-sancties tegen Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne wil de commissie ook Russische en Belarussische wegtransporteurs uit de EU weren. Daarnaast stelt ze een exportverbod voor, voor onder meer grote (quantum-)computers en halfgeleiders. Producten van hout en cement, zeevruchten en sterke drank uit Rusland zijn niet meer welkom in de EU, als het aan de commissie ligt. Volgens voorzitter Ursula von der Leyen wordt nog nagedacht over een olie-invoerverbod, zei ze in een speciale videoverklaring.

De voorstellen, die Rusland volgens de commissie miljarden aan inkomsten zullen kosten, worden woensdag door de EU-ambassadeurs besproken.