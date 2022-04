Banken: Oekraïense vluchtelingen kunnen bankrekening openen

Vluchtelingen uit Oekraïne met een paspoort uit hun land en een Nederlands BSN-nummer kunnen voortaan in Nederland een bankrekening openen. Dat hebben Betaalvereniging Nederland en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) bekendgemaakt.

Er werd al enige tijd overlegd om het mogelijk te maken rekeningen te openen voor vanwege de oorlog in hun land gevluchte Oekraïners. Banken werkten daaraan met toezichthouders en de overheid. Nu gemeenten zorgen dat die vluchtelingen bij aankomst in Nederland snel een BSN-nummer krijgen, hebben de banken verder aan een Oekraïens paspoort of identiteitsbewijs voldoende. Dat moet dan wel biometrische gegevens bevatten.

Op de rekening kunnen de vluchtelingen het leefgeld dat ze krijgen ontvangen. Oekraïners kunnen echter ook werken in Nederland en daarbij is een betaalrekening vrijwel onontbeerlijk. Voorzitter Medy van der Laan van de NVB noemt het belangrijk dat vluchtelingen hier ‘een zo gewoon mogelijk leven kunnen leiden’ en ‘daar hoort toegang tot het betalingsverkeer bij’.

Voor vluchtelingen die nog geen betaalrekening kunnen openen, omdat ze bijvoorbeeld geen geldig paspoort hebben, kan een tijdelijke prepaid betaalpas worden gemaakt. Daar kan de gemeente waar zij verblijven dan leefgeld op zetten.