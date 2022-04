Amazon boekt 83 raketlanceringen voor internetsatellieten

Techconcern Amazon heeft de komende vijf jaar 83 raketlanceringen geboekt. Bij die lanceringen moet ‘de meerderheid’ van de geplande 3236 satellieten voor Project Kuiper in een baan om de aarde worden gebracht. Dat is Amazons antwoord op het snelle internet via satellieten van Elon Musks SpaceX, dat de naam Starlink draagt.

De lanceringen zullen worden uitgevoerd door het Europese Arianespace, Blue Origin van Amazon-oprichter Jeff Bezos en United Launch Alliance (UAL). Arianespace, een samenwerkingsverband van Airbus en het Franse ruimtevaartbedrijf Safran, neemt achttien lanceringen voor zijn rekening met de nieuwe Ariane 6-raket die later dit jaar zijn eerste testvlucht moet maken.

UAL, waarin vliegtuigbouwer Boeing en defensiespecialist Lockheed Martin samenwerken, gaat 38 keer satellieten van Amazon de ruimte in schieten met de Vulcan-raket. Ook die raket is nieuw en moet dit jaar voor het eerst vliegen. Blue Origin werkt aan zijn New Glenn-raket waarvan nog onduidelijk is wanneer die zijn eerste lancering meemaakt. De start-up van Bezos neemt twaalf lanceringen op zich, maar heeft een optie voor nog eens vijftien lanceringen.

Project Kuiper

Hoeveel Amazon aan Project Kuiper uitgeeft, is niet bekendgemaakt, maar de Britse zakenkrant tekent uit de mond van een anonieme bestuurder op dat het ‘niet minder dan 10 miljard dollar’ is. Dat bedrag van omgerekend 9,1 miljard euro, betreft ook de bouw van de satellieten en niet alleen de lancering.

Behalve SpaceX werkt ook het Britse OneWeb al aan een netwerk van honderden satellieten om zo snel internet aan te kunnen bieden. Dat is vooral praktisch voor dunbevolkte gebieden waar het moeilijker is om toegang te krijgen tot snel internet via een kabel of mobiel netwerk.

Project Kuiper is vernoemd naar de Kuipergordel. Dat is een gordel van miljarden rots- en ijsblokken die voorbij de planeet Neptunus in een baan rond de zon draaien. Die gordel draagt de naam van de Nederlandse sterrenkundige Gerard Kuiper, die in 1951 beschreef dat de gordel zou moeten bestaan. Zijn gelijk kon begin jaren 90 worden aangetoond.