Kiev wil speciaal tribunaal voor oorlogsmisdaden in Oekraïne

Er zou een speciaal internationaal tribunaal moeten komen om misdaden in Oekraïne te berechten. Dit zei een topman in de Oekraïense regering, Oleksij Arestovitsj. Hij sprak naar aanleiding van de Oekraïense melding van oorlogsmisdaden die bij Kiev zouden zijn gepleegd door Russische troepen. Volgens Rusland gaat het om geënsceneerde oorlogspropaganda.

Arestovitsj denkt aan een tribunaal zoals het Joegoslavië-Tribunaal in Den Haag dat in 1993 door de VN werd opgericht voor de berechting van oorlogsmisdaden in de strijd waardoor Joegoslavië destijds uiteenviel. Het tribunaal hield officieel eind 2017 op te bestaan, maar er worden nog wel zaken afgewikkeld.

Het Franse Openbaar Ministerie heeft een speciale afdeling die drie nieuwe onderzoeken is begonnen naar misdaden tegen Fransen begaan in de oorlog in Oekraïne. Er was al een onderzoek gaande, naar de dood van de Frans-Ierse journalist Pierre Zakrzewski die op 14 maart bij Kiev om het leven is gekomen.