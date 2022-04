FNV wil extra vaart achter fonds langdurige Covid zorgpersoneel

FNV Zorg & Welzijn wil dat het Rijk zo snel mogelijk werkgevers financieel steunt die zorgmedewerkers met klachten door langdurige Covid in dienst hebben. Het kabinet kwam in februari met een plan voor een subsidieregeling, waardoor zorgmedewerkers langer aan hun herstel en terugkeer kunnen werken zonder dat hun baan in gevaar komt. Maar daarmee wordt volgens de bond te lang getalmd.