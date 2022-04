Beheerders antikraakpanden missen regie Rijk in Oekraïne-crisis

Beheerders van antikraakpanden missen de regie bij de overheid om ervoor te zorgen dat er meer Oekraïense vluchtelingen opgevangen kunnen worden in de vele leegstaande panden. Volgens Ton Ruhe, voorzitter van de Vereniging Leegstandbeheerders Nederland (VLBN), is een van de problemen dat per veiligheidsregio verschillend wordt gedacht over de opvang van gevluchte mensen. Ruhe benadrukt dat dwang niet helpt, maar dat met meer regie vanuit Den Haag er veel meer mogelijk is.

Ruhe denkt dat er verdeeld over het land wel honderden panden leeg staan die in potentie geschikt zijn om duizenden Oekraïners in op te vangen. Het idee om antikrakers plaats te laten maken, kan duidelijk niet op zijn instemming rekenen. ‘Ik heb bij herhaling gemeld dat er geen mensen op straat kunnen worden gezet. Dilemma is dat het om mensen gaat die jarenlang antikraak wonen en zorgvuldig met onroerend goed zijn omgegaan.’

Volgens hem kan de beschikbare ruimte beter verdeeld worden. Als voorbeeld noemt hij een kantoorpand in de Prinses Irenebuurt in Amsterdam waar op termijn 1200 werkplekken moeten komen maar dat door één antikraker wordt bewoond. Hij somt ook de voordelen op van Oekraïners die met behulp van antikrakers beter kunnen aarden in Nederland. Dan gaat het om onder meer taal en het wegwijs maken van mensen.

Cijfers

Volgens Ruhe spreken echter niet alle burgemeesters op dit moment dezelfde taal. Hij heeft ook het gevoel dat op het ministerie, het eerste aanspreekpunt, nog geen sprake is van een gecoördineerde aanpak. Wat daarbij meespeelt is volgens hem dat veel bewindspersonen pas net op hun plek zitten na de lange formatieperiode.

Momenteel wonen in Nederland volgens de VLBN zo’n 20.000 mensen antikraak. Daarbij baseert de organisatie zich op cijfers van het Keurmerk Leegstandbeheer (KLB) dat nagaat of panden volgens de richtlijnen bewoonbaar zijn. Onder de VLBN vallen verschillende beheerders als Ad Hoc, HOD Nederland, Zwerfkei Tijdelijk Beheer en VoorkomLeegstand.