Notitieboekjes van bioloog Charles Darwin na ruim 20 jaar terecht

Twee verdwenen notitieboekjes van de Engelse bioloog Charles Darwin (1809-1882) zijn na meer dan twintig jaar boven water. Ze zijn door iemand in een roze tas afgeleverd bij de bibliotheek van Cambridge met enkel de boodschap: ‘Zalig paasfeest bibliothecaris’. Het is een raadsel wie de boekjes, die miljoenen waard zijn, heeft terugbezorgd en waar ze al die jaren waren.

In september 2000 werden de boekjes uit een speciale ruimte gehaald om gefotografeerd te worden. De bibliotheek ontdekte ruim een jaar later dat het doosje waarin ze zaten niet op zijn plaats stond. Gevreesd werd dat de boekjes gestolen waren. Ook werd gedacht dat ze op een verkeerde plaats waren teruggezet. Daarom is er ook lang gezocht in de boekencollectie.

Een van de boekjes bevat de bekende ‘Tree of Life’-schets uit 1837, waarin Darwin de opbouw van het dierenrijk en de afstamming van de mens uiteenzet. Hij maakte de schets vlak na zijn onderzoeksreis met het schip de Beagle. Op 24 november 1859 publiceerde hij het baanbrekende boek On the origin of species (De oorsprong der soorten) over zijn evolutietheorie en natuurlijke selectie.