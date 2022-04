Polen blokkeert akkoord EU-minimumtarief vennootschapsbelasting

Polen blokkeert een akkoord in de Europese Unie over de invoering van een minimumtarief van 15 procent voor de vennootschapsbelasting voor multinationals met een jaaromzet van 750 miljoen euro of meer. Tijdens een vergadering van de EU-ministers van Financiën in Luxemburg waarin alle 26 lidstaten ja zeiden tegen het wetsvoorstel, steunde Polen het als enige land niet. Voor de EU-wet is unanimiteit nodig.