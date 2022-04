Militiechef pleit onschuldig in eerste Darfur-proces Strafhof

In het eerste proces voor het Internationaal Strafhof (ICC) over oorlogsmisdaden in de Soedanese regio Darfur heeft de beschuldigde oud-militiechef alle beschuldigingen verworpen. ‘Ik ben onschuldig aan alle aanklachten’, zei Ali Muhammad Ali Abd al-Rahman aan het begin van het proces bij het hof in Den Haag.

De 72-jarige verdachte, ook bekend als Ali Kusheib, staat bijna twintig jaar na de massamoorden in Darfur terecht voor 31 oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid, waaronder moord, verkrachting en marteling in 2003 tot 2004.

Volgens de aanklagers was hij een van de belangrijkste leiders van de beruchte Janjaweed-militie, die verantwoordelijk wordt gehouden voor de moord op circa 300.000 mensen in Darfur tussen 2003 en 2006. Hoofdaanklager Karim Khan omschrijft hem als een ‘meedogenloze’ commandant die trots was op de macht die hij uitoefende.

Uitlevering

De VN-Veiligheidsraad gaf het Internationaal Strafhof in 2005 opdracht tot vervolging. Abd al-Rahman gaf zich over in de zomer van 2020. Hoelang het proces gaat duren, is niet duidelijk.

Het hof wil ook de Soedanese oud-president Omar Hassan al-Bashir en drie andere kopstukken berechten, voor onder meer genocide. Het huidige militaire regime heeft hen echter nog niet uitgeleverd, hoewel het Afrikaanse land vorig jaar wel heeft beloofd hem en andere oud-leiders in Den Haag te laten berechten.