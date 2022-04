Enthousiasme voor coronavaccin Novavax blijft laag

De techniek achter eiwitvaccins is zeer beproefd. Sommige deskundigen dachten dat dit vaccin daarom weleens aantrekkelijk kan zijn voor mensen die sceptisch zijn over de nieuwe technologieën achter de zogeheten mRNA-vaccins (van Pfizer/BioNTech en Moderna) en vectorvaccins (AstraZeneca en Janssen). In de praktijk is daar dus niet veel van te merken.

Wie het middel genaamd Nuvaxovid wil, kan daar sinds 11 maart telefonisch een afspraak voor maken bij de GGD. Tussen de twee prikken zit minimaal drie weken. Een boosterprik is nog niet voorhanden. Toen het vaccin hier op de markt kwam, was al een tijdje duidelijk dat de omikronvariant van het virus die de laatste maanden rondgaat weinig tot ernstige ziekte leidt.

Het bewuste vaccin gebruikt een klein stukje nagemaakt spike-eiwit om het afweersysteem te leren hoe dat in elkaar zit. De spikes zijn de stekeltjes waarmee het coronavirus cellen binnendringt. De mRNA-vaccins gebruiken een stukje genetische code van het coronavirus om het afweersysteem te activeren. In coronavaccins van AstraZeneca en Janssen wordt een onschadelijk gemaakt verkoudheidsvirus ingezet, dat eveneens een stukje genetische code bevat om het immuunsysteem te activeren.