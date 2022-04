Moeder ontvoerde Insiya doet opnieuw beroep op koningspaar

‘Ik heb de koning en koningin gesproken. Ze hebben mijn brief gelezen en gaan deze vandaag bespreken. Ze zijn zeer begaan met mijn zaak. Ze waren geëmotioneerd en zijn ervan doordrongen hoe belangrijk het is dat Insiya terugkomt naar Nederland’, aldus Nadia Rashid dinsdag.

In een videoboodschap en brief richtte zij zich vorige week tot de koningin. ‘Ik geloof erin dat uw steun en uw inzet Insiya terug kunnen brengen naar Nederland, naar huis’, stelde ze toen. ‘Hoe mooi is het als dit staatsbezoek en deze vriendschap worden bezegeld met de terugkomst van Insiya naar Nederland?’, voegde ze daar aan toe.

Hartverscheurend

In 2019, toen het koningspaar op staatsbezoek was in India, betuigden koning Willem-Alexander en koningin Máxima hun medeleven met Rashid. Zij zeiden toen haar situatie ‘hartverscheurend’ te vinden. Ook reageerde Máxima in 2018 op een eerdere brief en videoboodschap van de vrouw.

Volgens de organisatie die Insiya terug wil brengen, Team Bring Insiya Back, is zij een Nederlands staatsburger en wordt het meisje illegaal vastgehouden in India. In 2016 liet haar vader het toen 2-jarige kind ontvoeren uit het huis van haar oma in Amsterdam-Oost. De ontvoerders zijn hiervoor veroordeeld tot celstraffen. De vader werd vorig jaar door de rechtbank in Amsterdam bij verstek tot negen jaar gevangenisstraf veroordeeld. Hij weigert het meisje aan Nederland over te dragen. De moeder zegt geen contact met haar te kunnen krijgen.

President van India Ram Nath Kovind en zijn vrouw Savita Kovind begonnen maandag aan een driedaags bezoek aan ons land, onder meer om stil te staan bij 75 jaar diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en India. Maandag ontmoetten de Kovinds de minister van Buitenlandse Zaken, Wopke Hoekstra, in de Keukenhof. Na de officiële ontvangst op dinsdag plaatst de president een krans bij het Nationaal Monument op de Dam. ‘s Avonds volgt er een staatsbanket in het Koninklijk Paleis. Woensdag gaat de Indiase president onder meer langs bij de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer en bij premier Mark Rutte.