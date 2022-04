Ook Finse boeren gaan DSM-supplement voor koeien testen

Het door DSM ontwikkelde voedingssupplement dat koeien minder moet laten boeren en winden gaat ook door Finse boeren worden getest. Het speciaalchemiebedrijf werkt daarvoor samen met het coöperatieve zuivelbedrijf Valio. In totaal krijgen vierhonderd koeien op drie boerderijen het middel Bovaer twaalf weken lang aan hun voer toegevoegd.

Vorige maand maakten zuivelbedrijf FrieslandCampina en voerproducent Agrifirm bekend Bovaer te gaan testen. Eerder al sloot DSM een overeenkomst met het grote Braziliaanse vleesconcern JBS.

DSM zegt dat het middel de methaanuitstoot van koeien met gemiddeld 30 procent vermindert. Daarvoor zou een kwart theelepel van het goedje door het voer moeten worden gemengd. DSM ziet grote kansen voor het middel waar het tien jaar aan heeft gewerkt en dat onlangs werd goedgekeurd voor gebruik in de Europese Unie. Het bedrijf werkt aan een fabriek in Schotland om het voedingssupplement in grotere hoeveelheden te gaan produceren.