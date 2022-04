EU-landen bespreken invoerverbod van Russische olie en kolen

De EU-ministers van Financiën bespreken nieuwe sanctiemaatregelen om het Russische regime te treffen, nadat bewijzen over gruweldaden tegen Oekraïnse burgers lijken toe te nemen. Volgens de Franse minister Bruno Le Maire ligt de optie van een invoerverbod op Russische olie en kolen op tafel, naast het versterken en uitbreiden van de bestaande sanctielijst tegen Rusland. De ministers, die bijeen zijn in Luxemburg, spreken via een videoverbinding met hun Oekraïnse collega voor informatie uit de eerste hand.